النفط يتراجع بفعل خطة بايدن وقرار "أوبك+"

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات للبرميل، في نهاية تعاملات الخميس، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، خطة" تحقيق الاستقلالية".

وقال الرئيس الأمريكي: اليوم نعلن عن خطتنا لإنهاء الاعتماد على النفط الخارجي وتحقيق الاستقلالية، وأنه وجه إداراته بسحب مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لمدة 6 أشهر.

وشدد بايدن، الخميس، على ضرورة زيادة المعروض من النفط الذي ارتفع عالميًا بسبب الحرب في أوكرانيا، وأن الوقت ليس مناسبا كي تحقق شركات النفط أرباحا قياسية، ما يدفع بعضها لعدم زيادة الإمدادات.

واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها، وتراجع خام برنت بنحو 5.54 دولار أو 4.88% لتبلغ عند التسوية 107.91 دولار للبرميل، وذلك حسب رويترز.

كما هبط الخام الأمريكي، بنحو 7.15 دولار أو 6.63% إلى 100.67 دولار للبرميل.

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حرب الرئيس الروسي تسببت في ارتفاع أسعار النفط، وأنها تؤثر على الأسعار في أمريكا.

وقال ستيفن إنيس، الشريك المدير في "إس.بي.آي أسيت ماندجمنت": إن السحب من احتياطي النفط صدمة للمعنويات، ولكن إذا كان التاريخ الحديث يشير إلى أي شيء، فإن السحب من الاحتياطي سيكون إصلاحا مؤقتا فقط يشبه وضع ضمادة على ساق مكسورة".

وقالت إدارة بايدن، في أوائل مارس/آذار إنها ستسحب 30 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، في إطار سحب عالمي يبلغ 60 مليون برميل في محاولة لخفض الأسعار.

يأتي السحب في وقت انخفضت فيه مخزونات النفط الأمريكية 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس/آذار، متجاوزة توقعات لانخفاض قدره مليون برميل.