النفط يتراجع بفعل تباطؤ النمو الصيني

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثانية يوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية صينية تباطؤ النمو في الربع الثاني، مما زاد القلق بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم مع استئناف ليبيا للإنتاج خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا ، أو 0.9٪ ، إلى 79.15 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:33 بتوقيت جرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.75 دولارًا للبرميل ، منخفضًا 67 سنتًا ، أو 0.9٪.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 0.8 ٪ فقط خلال الفترة من أبريل / نيسان إلى يونيو / حزيران مقارنة بالربع السابق، مع تعثر التعافي بعد الوباء بسرعة بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج.

وتراجعت الأسعار بعد أن حقق كلا الخامين القياسيين الأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ولمس أعلى مستوياتها منذ أبريل نيسان ، بعد إغلاق الإنتاج في حقول النفط في ليبيا وأوقفت شل صادرات الخام النيجيري ، مما قلص الإمدادات.

وقال أربعة مهندسين نفط ووزارة النفط إن حقلي الشرارة والفيل بقدرة إنتاجية إجمالية قدرها 370 ألف برميل يوميا استؤنفا مساء السبت.

وقال مصدران يوم الجمعة إن صادرات النفط من الموانئ الغربية في روسيا من المقرر أن تنخفض بنحو 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا الشهر المقبل من يوليو تموز ، في إشارة إلى وفاء موسكو بتعهدها بتخفيضات جديدة للإمدادات بالتزامن مع السعودية زعيم أوبك.