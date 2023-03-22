النفط يتراجع بعد أن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

شفق نيوز/ انخفض النفط في التعاملات الآسيوية صباح يوم الأربعاء، ليقلص مكاسبه على مدار يومين متتاليين بعد أن أظهر تقرير صناعي ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية في إشارة إلى احتمال ضعف الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، التي ارتفعت أكثر من 3 بالمئة هذا الأسبوع ، 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.95 دولارا للبرميل الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتًا أو 0.6٪ إلى 69.28 دولارًا.

وقالت مصادر إن بيانات من معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 17 مارس / آذار.

في الوقت نفسه، تنتظر الأسواق نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يكشف الرئيس جيروم باول عن توقعات اقتصادية جديدة ومسار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار النفط أكبر انخفاض لها في أشهر الأسبوع الماضي ، بعد إخفاقات البنوك الأمريكية البارزة التي بدأت في 10 مارس / آذار وأزمة في بنك كريدي سويس في أوروبا، ساعد الإنقاذ الطارئ لبنك كريدي سويس خلال عطلة نهاية الأسبوع على انتعاش أسعار النفط.

ووصف مسؤولو أوبك+ ومديرو صناديق التحوط والمشاركون في سوق النفط الانخفاض الأخير في أسعار النفط بالمضاربة وأصروا على أن زيادة الطلب ستدفع الأسعار إلى مستويات أعلى في الأشهر المقبلة.