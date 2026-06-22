النفط يتراجع بعد محادثات واشنطن وطهران.. وخطة عراقية لزيادة الإنتاج

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، عقب اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وسط مؤشرات على تقدم في التفاهمات المتعلقة بقطاع الطاقة والصادرات النفطية الإيرانية، بالتزامن مع إعلان العراق خططاً لزيادة إنتاجه من الخام.

وانخفض خام برنت بمقدار 1.53 دولار، أو ما يعادل 1.9%، ليصل إلى 79.04 دولاراً للبرميل، بعدما سجل في وقت سابق من التداولات 82.30 دولاراً للبرميل. كما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.53 دولاراً للبرميل، فيما تراجع عقد آب الأكثر تداولاً إلى 75.30 دولاراً للبرميل.

وقالت إيران إن المحادثات أسفرت عن حصولها على إعفاءات تتعلق بصادرات النفط والبتروكيماويات، فضلاً عن الإفراج عن جزء من الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية.

وجاء هذا التراجع بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من 8% خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتوقعات زيادة الإمدادات النفطية مع الإفراج عن الشحنات العالقة في الخليج واحتمال تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

وفي العراق، أعلن نائب وزير النفط لشؤون الاستخراج والإنتاج أن البلاد تعتزم استعادة إنتاج النفط الخام تدريجياً إلى ما بين 4.2 و4.3 ملايين برميل يومياً.

كما زاد العراق، إلى جانب الإمارات والكويت، كميات النفط الموردة إلى عملائه خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تحسن تدفقات الإمدادات في المنطقة.