النفط يتراجع بعد أكبر مكاسب خلال أسبوعين

شفق نيوز – متابعة

تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، يوم الخميس، بعد أن سجلت أكبر مكاسب لها في نحو أسبوعين، في وقت يراقب فيه المتداولون محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها، إلى جانب اجتماع تحالف "أوبك+" المرتقب نهاية الأسبوع الجاري.

وجرى تداول خام "برنت" قرب مستوى 69 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 3% يوم أمس الأربعاء، فيما تجاوز سعر خام "غرب تكساس" الوسيط 67 دولاراً.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عن توصله إلى اتفاق تجاري مع فيتنام، وهو الاتفاق الثالث المعلن حتى الآن، بعد اتفاقين مماثلين مع المملكة المتحدة والصين، وذلك قبل موعد نهائي في 9 تموز/ يوليو الجاري للتوصل إلى مزيد من الاتفاقات.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة، إذ ارتفعت وانخفضت بالتوازي مع مستوى المخاطر الجيوسياسية المتصورة في الشرق الأوسط، رغم تراجع حجم التداول والتذبذب في الأيام الأخيرة قبيل عطلة الجمعة في الولايات المتحدة.

وعاد التركيز إلى محادثات التجارة، والرسوم الجمركية المرتبطة بها التي تهدد الطلب على النفط، فضلاً عن اجتماع "أوبك+" المقرر يوم الأحد، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يسفر عن زيادة كبيرة أخرى في حصص الإنتاج.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت المخزونات النفطية على مستوى البلاد بمقدار 3.8 ملايين برميل، في أول زيادة أسبوعية منذ آيار/ مايو الماضي.

وتشير المؤشرات السوقية الرئيسية التي تحظى بمتابعة واسعة إلى علامات قوة، إذ إن موجة الحر المستمرة وموسم القيادة في الولايات المتحدة يدعمان الطلب.