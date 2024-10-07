النفط يتراجع بعد تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام

شفق نيوز/ قلصت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، بعد أن سجلت الجمعة الماضي أكبر ارتفاع أسبوعي لها في أكثر من عام وسط تزايد مخاطر اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 77.62 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.03 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

وكان برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من ثمانية بالمئة، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1 بالمئة في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس/ آذار 2023.

ورغم ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي، فإن تأثير هذا الصراع على إمدادات النفط سيكون صغيرا نسبيا، حسبما قال بنك ANZ Research في مذكرة للعملاء يوم الاثنين.