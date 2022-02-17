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النفط يتراجع بعد اقتراب فرنسا وإيران لاتفاق نووي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-17T05:16:30+0000
النفط يتراجع بعد اقتراب فرنسا وإيران لاتفاق نووي

شفق نيوز/ تراجعت اسعار النفط، اليوم الخميس، بعد اعلان فرنسا وإيران اقتراب الأطراف من التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني مع القوى العالمية، مما خفف من حدة ارتفاع الاسعار نتيجة التوترات بين روسيا واوكرانيا.

وجرى تداول خام برنت عند 93.72 دولاراً في الساعة 05:03 منخفضاً 1.04 دولار بتوقيت غرينتش بعد أن أغلق العقد مرتفعا 1.6 بالمئة في تعاملات اليوم السابق.

وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) عند 92.53 دولارًا للبرميل منخفضا 1.13 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 1.7٪ في اليوم السابق.

وقالت فرنسا أمس الأربعاء إن القرار بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية لم يبق سوى أيام وإن الأمر متروك الآن لطهران لاتخاذ القرار السياسي، في حين دعت طهران القوى الغربية إلى "الواقعية".

ومع اقتراب الاتفاق الجديد، قالت كوريا الجنوبية، التي كانت في السابق أحد عملاء النفط الرئيسيين لطهران في آسيا، أمس الأربعاء إنها أجرت محادثات على مستوى العمل بشأن استئناف واردات النفط الخام الإيراني وإلغاء تجميد الأموال الإيرانية.

من جهة ثانية سيطر الموقف المهدد لروسيا تجاه أوكرانيا على أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة، مع وجود مخاوف من أن اضطرابات الإمدادات من المنتج الرئيسي في سوق عالمية ضيقة قد تدفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.

وقوبل إعلان روسيا عن سحب جزئي لقواتها من المناطق القريبة من أوكرانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع بتحذير الحكومات الغربية من أن روسيا تعزز وجودها العسكري بالقرب من الحدود الأوكرانية ، مما أدى إلى استمرار التوتر.

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