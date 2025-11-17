النفط يتراجع بعد استئناف التحميل في ميناء روسي رئيسي

شفق نيوز– متابعة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، ممحيةً مكاسب الأسبوع الماضي، عقب استئناف عمليات التحميل في ميناء نوفوروسيسك الروسي، أحد أبرز مراكز تصدير الخام على البحر الأسود، بعد توقف دام يومين إثر هجوم أوكراني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتًا، بنسبة 0.9%، لتسجل 63.81 دولارًا للبرميل عند الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتًا، بنسبة 1%، ليصل إلى 59.50 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا ارتفاعًا بأكثر من 2% يوم الجمعة، بعد تعليق الصادرات في ميناء نوفوروسيسك ومحطة تابعة لاتحاد أنابيب بحر قزوين، ما أثّر على نحو 2% من الإمدادات العالمية. وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن الميناء استأنف عمليات تحميل النفط يوم الأحد.

وتواصل أوكرانيا استهداف البنية التحتية النفطية الروسية؛ إذ أعلنت قواتها ضرب مصفاتي ريازان ونوفوكويبيشيفسك خلال اليومين الماضيين، وسط مخاوف من اضطرابات إضافية في تدفقات الخام.

ويراقب المستثمرون تأثير العقوبات الغربية على تجارة النفط الروسية، خصوصًا مع دخول عقوبات أميركية جديدة حيّز التنفيذ في 21 نوفمبر، تستهدف شركات بينها “لوك أويل” و”روسنفت”. كما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريًا مع روسيا، مع احتمال إضافة إيران إلى القائمة.

وفي سياق الإنتاج، وافقت أوبك+ على زيادة أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر/ كانون الأول بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، وهو المستوى نفسه المعتمد لشهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، مع تعليق الزيادات خلال الربع الأول من العام المقبل.