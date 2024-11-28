النفط يتراجع بعد ارتفاع مخزونات البنزين الأميركية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 72.79 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:20 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 68.71 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يكون التداول خفيفًا بسبب العطلة في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات البنزين في البلاد ارتفعت 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، على عكس التوقعات بانخفاض طفيف في مخزونات الوقود قبل موسم العطلات.

وكان محللو النفط يتوقعون انخفاض مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 46 ألف برميل الأسبوع الماضي، بحسب استطلاع أجرته رويترز قبل تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقال مصدران من مجموعة المنتجين لرويترز يوم الثلاثاء إن أعضاء أوبك+ يناقشون تأجيلا إضافيا لزيادة إنتاج النفط المزمعة والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير كانون الثاني. ومن المقرر أن تجتمع المجموعة يوم الأحد لتقرير السياسة للأشهر الأولى من عام 2025.