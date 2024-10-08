النفط يتراجع بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في أكثر من شهر

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الثلاثاء ، مع قيام المتعاملين بجني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر يوم الاثنين وسط مخاوف من أن الشرق الأوسط ربما يكون على شفا حرب في المنطقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 80.70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:29 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.94 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 3% اليوم الاثنين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر أغسطس/آب، مما أضاف إلى مسيرة الأسبوع الماضي التي شهدت ارتفاعها بأكثر من 8% في أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام.

و يعتقد بعض المحللين أن الهجوم اسرائيل على البنية التحتية النفطية الإيرانية غير مرجح، وحذروا من أن أسعار النفط قد تواجه ضغوطا هبوطية كبيرة إذا ركزت إسرائيل على أي هدف آخر.

وأشار محللون في بنك ANZ إلى أنه حتى لو استهدف هجوم منشآت نفطية إيرانية، فإن هناك 7 ملايين برميل يوميا من طاقة العرض الفائضة داخل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لتعويض خسارة إنتاجها النفطي.