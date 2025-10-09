النفط يتراجع بعد اتفاق غزة وارتفاع الدولار

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط عقب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، فيما ساهم ارتفاع الدولار الأميركي في زيادة الضغط على أسعار الخام.

ووفقاً لوكالات اقتصادية، انخفض خام برنت بمقدار 34 سنتاً أو بنسبة 0.51% ليبلغ 65.91 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 38 سنتاً أو بنسبة 0.61% إلى 62.17 دولاراً للبرميل، وذلك عند الساعة 04:13 بتوقيت غرينتش.

ويأتي التراجع بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن إطلاق سراح الرهائن، بينما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعرض الاتفاق على حكومته للمصادقة عليه اليوم.

وكانت الحرب في غزة قد دعمت أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية، وسط مخاوف من توسع الصراع في المنطقة وتأثيره على الإمدادات العالمية.

في المقابل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع المعروض الأسبوعي من المنتجات النفطية إلى 21.99 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول 2022، فيما أشار بنك "جيه بي مورغان" إلى أن الطلب العالمي على النفط بدأ بداية متواضعة في تشرين الأول، بمتوسط 105.9 ملايين برميل يومياً، أي أقل من تقديراته السابقة بنحو 90 ألف برميل يومياً.