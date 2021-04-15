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النفط يتراجع بشكل طفيف بعد قفزة في اسعاره

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-15T05:38:14+0000
النفط يتراجع بشكل طفيف بعد قفزة في اسعاره

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الخميس على الرغم من ثباتها بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر واحد بعد أن قفزت العقود الآجلة حيث رفعت وكالة الطاقة الدولية وآخرون توقعات الطلب على النفط مع تعافي الاقتصادات الكبرى من الوباء.

ونزل خام برنت 4 سنتات إلى 66.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:19 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 4.6 بالمئة يوم الأربعاء وأغلق عند أعلى مستوى منذ 17 مارس آذار.

وانخفضت العقود الآجلة لخليج غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا ، إلى 63.2 دولارًا للبرميل ، بعد أن ارتفعت 4.9٪ في الجلسة السابقة.

قالت إدارة معلومات الطاقة (EIA) يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 5.9 مليون برميل الأسبوع الماضي ، أي أكثر من ضعف توقعات المحللين.

وذكر تقرير إدارة معلومات الطاقة أن البنزين الذي تم توريده إلى السوق الأسبوع الماضي ، وهو مؤشر على استهلاك الولايات المتحدة للوقود ، ارتفع إلى 8.9 مليون برميل يوميًا ، وهو أعلى مستوى منذ اب.

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، التي حجبت الإمدادات جنبًا إلى جنب مع منتجين آخرين من بينهم روسيا ، هذا الأسبوع توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام.

وتتوقع أوبك أن يرتفع الطلب 70 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي ومن المرجح أن يرتفع الطلب العالمي 5.95 مليون برميل يوميا في 2021.

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