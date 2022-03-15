النفط يتراجع بسبب محادثات أوكرانيا ومخاوف من تباطؤ الطلب في الصين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين يوم الثلاثاء، مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا والمخاوف بشأن الطلب في الصين بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.44 دولارات أو 4.15 بالمئة إلى 102.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 5.1 بالمئة في اليوم السابق.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) إلى ما دون مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ 1 مارس/ اذار، حيث انخفض 4.16 دولار أو 4.04٪ إلى 98.85 دولارا للبرميل. جاء ذلك بعد تراجع بنسبة 5.8٪ في اليوم السابق.

سجل البر الرئيسي للصين قفزة كبيرة في الإصابات اليومية بكوفيد -19 يوم الثلاثاء، حيث تضاعفت حالات الأعراض الجديدة أكثر من الضعف مقارنة باليوم السابق إلى أعلى مستوى لها في عامين مع توسع تفشي الفيروس بسرعة في شمال شرق البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر يوم الاثنين إن المفاوضات مع روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم ، ستستمر يوم الثلاثاء.

حث رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الاثنين الدول المنتجة للنفط على ضخ المزيد لتحقيق الاستقرار في الأسواق المتضررة من الحرب في أوكرانيا.