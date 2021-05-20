النفط يتراجع باكثر من 2% بفعل عودة محتملة لإمدادات إيران

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2%، اليوم الخميس، لتسجيل ثالث خسارة يومية، وذلك بعد أن قال دبلوماسيون إن تقدما أحرَز في اتجاه إبرام اتفاق لرفع العقوبات على إيران، مما قد يدعم إمدادات الخام.

ونزل خام برنت 1.20 دولار بما يعادل 2.02% إلى 65.30 دولارا للبرميل بحلول الساعة 010:05 بتوقيت غرينتش. وتراجع الخام الأميركي 1.80 دولار إلى 62.20 دولارا للبرميل. وخسر كلا العقدين حوالي 3% في الجلسة السابقة.

وهذا وأحرزت القوى الأوروبية والولايات المتحدة وإيران تقدما في المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، مما قد يؤدي إلى رفع العقوبات عن النفط الإيراني.

وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي الذي يقود المحادثات أمس الأربعاء إنه واثق من التوصل إلى اتفاق مع تأجيل المفاوضات.