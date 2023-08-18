النفط يتجه نحو 7 أسابيع متتالية من المكاسب

شفق نيوز/ بدت أسعار النفط على وشك قطع سلسلة مكاسب استمرت سبعة أسابيع، يوم الجمعة ، حيث طغت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واحتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على علامات شح المعروض.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية بشكل طفيف يوم الجمعة ، مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا ، أو 0.3٪ ، عند 80.61 دولارًا للبرميل ، بينما ارتفع خام برنت 8 سنتات ، أو 0.1٪ ، إلى 84.12 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 18٪ وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 20٪ في الأسابيع السبعة المنتهية في 11 أغسطس / آب إلى أعلى مستوياتها في شهور قبل تقليص بعض المكاسب هذا الأسبوع ، عندما انخفض كلاهما بأكثر من 3٪.

وأدى تركيز مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على احتواء التضخم وسط بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع إلى الحد من أسعار النفط ، التي ارتفعت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف بشأن العرض.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض في الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى أن سوق العمل الذي لا يزال ضيقًا قد يطيل حملة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد.

جاء هذا التقرير في أعقاب البيانات الاقتصادية المتفائلة بالمثل في وقت سابق من الأسبوع ، بما في ذلك مبيعات التجزئة الأمريكية ، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى الالتزام بمعدلات أعلى لفترة أطول.

ويخشى المستثمرون من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يعيق النمو الاقتصادي ويقلل بدوره الطلب الإجمالي ، بما في ذلك على النفط.

إضافة إلى المخاوف ، سلطت مجموعة حديثة من البيانات الاقتصادية من الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، الضوء على الخسارة السريعة للزخم الاقتصادي منذ الربع الثاني.

وتسبب الاقتصاد الصيني المتعثر في خفقان الأسواق المالية العالمية في الأشهر القليلة الماضية ، مع أزمة عقارات تخيف المستثمرين وسط مخاوف من انتشار العدوى.

مع ذلك ، قال محللون إن تشديد المعروض من النفط بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك + وزيادة الطلب ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع السفر وتحسن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة ، قد دعم الأسعار وقد يؤدي إلى ارتفاع في الأيام المقبلة.

وأظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع أيضًا أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بنحو 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي بسبب الصادرات القوية ومعدلات تشغيل التكرير. ارتفعت المنتجات الموردة الأسبوعية ، وهو وكيل للطلب ، إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول. .

وعلى الرغم من نقاط الضعف الاقتصادية الأخيرة ، حققت الصين سحبًا نادرًا لمخزونات النفط الخام في يوليو ، وهي المرة الأولى منذ 33 شهرًا التي تغرق فيها في المخزن.