النفط يتجه نحو 50 دولارًا للبرميل والمعدن الاصفر يحلّق قريبا من الـ2%

شفق نيوز/

توقعت شركة فيتول، يوم الثلاثاء، إن أسعار النفط ستتجه إلى نطاق 40 دولارا للبرميل أو حتى 50 دولارا في الأشهر القليلة المقبلة. فيما صعد الذهب 1% بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة مع عودة التركيز إلى احتمال اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي لإنعاش اقتصاد عالمي لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.

نحو خمسين دولاراً

و قال روسيل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتول انه من المتوقع ان ترتفع أسعار النفط إلى نطاق 40 دولارا للبرميل أو حتى 50 دولارا في الأشهر القليلة المقبلة مع انخفاض المخزونات بشكل طفيف خلال الشتاء ويتسارع هذا في منتصف 2021.

واضاف انه من المتوقع ايضا ان تتسارع الاسعار في منتصف عام 2021".

وتم تداول خام برنت القياسي LCOc1 عند 43 دولارًا للبرميل تقريبًا اليوم الثلاثاء.

ومجموعة ڤيتول Vitol Group، هي شركة هولندية متعددة الجنسيات مقرها سويسرا تعمل في تجارة الطاقة والسلع الأساسية. تشحن الشركة أكثر من 270 طن من النفط الخام سنوياً وتعتبر أكبر تجار طاقة مستقل في العالم.

الذهب يقفز

مع عودة التركيز على السياسة النقدية الميسرة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، قفز المعدن الاصفر في المعاملات الفورية 1.81% إلى 1887.95 دولارللأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1878.70 دولار للأونصة.

وتراجعت الأسعار 5.2% أمس الاثنين بعدما قالت شركة Pfizer الأمريكية إن لقاحها التجريبي لمرض كوفيد-19 تتجاوز نسبة فعاليته 90% استنادا لنتائج تجارب أولية.

وعلى الرغم من أن التفاؤل بشأن اللقاح عزز شهية المخاطرة فإن الضبابية لا تزال تخيم على تداعيات زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2% إلى 24.12 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 868.45 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2484.67 دولار للأونصة.