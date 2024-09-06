النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية وهبوط قياسي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، مساء الجمعة، أكثر من اثنين بالمئة، بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في الولايات المتحدة زادت بأقل من المتوقع في أغسطس/آب الماضي.

‎هذا ويتجه النفط نحو تسجيل خسارة أسبوعية كبيرة مع تفوق مخاوف الطلب على تأثير قرار تحالف أوبك+ إرجاء زيادة الإنتاج.

‎وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.62 دولار أي 2.23 بالمئة إلى 71.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:05 بتوقيت غرينتش.

‎كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار، أو 2.2 بالمئة، إلى 67.63 دولار.

‎وعلى مستوى الأسبوع، اتجه خام برنت صوب التراجع بنحو 10 بالمئة في حين يتحرك خام غرب تكساس الوسيط نحو انخفاض بنسبة ثمانية بالمئة تقريبا.

‎وأظهرت بيانات حكومية أميركية، الجمعة، أن عدد الوظائف ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس، لكن انخفاض معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة يشير إلى استمرار تباطؤ منظم في سوق العمل ربما لا يسوغ خفضا كبيرا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة هذا الشهر.