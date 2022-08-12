النفط يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مع انحسار مخاوف الركود

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة يوم الجمعة وسط ضبابية تتعلق بتوقعات الطلب استنادا إلى آراء متضاربة من أوبك ووكالة الطاقة الدولية، لكن عقود الخام تتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية مع انحسار مخاوف الركود.

وبحلول الساعة 0112 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 99.26 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 03 بالمئة إلى 94 دولارا للبرميل.

ويتجه خام برنت صوب الصعود بأكثر من أربعة بالمئة خلال الأسبوع معوضا بعض خسائر الأسبوع الماضي عندما هوى 14 بالمئة في أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل نيسان 2020، وسط مخاوف من زيادة التضخم وفع أسعار الفائدة الذي أضر النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

أما خام غرب تكساس الوسيط فإنه بصدد تحقيق زيادة أسبوعية بأكثر من خمسة بالمئة، معوضا نحو نصف خسائر الأسبوع الماضي.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 260 ألف برميل يوميا. وتتوقع الآن زيادة الطلب بمقدار 3.1 مليون برميل سنويا.

ويتناقض ذلك مع رؤية وكالة الطاقة الدولية التي رفعت توقعاتها لنمو الطلب إلى 2.1 مليون برميل يوميا بفعل التحول إلى النفط بدلا من الغاز لتوليد الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

رويترز