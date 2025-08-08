النفط يتجه لأطول سلسلة خسائر منذ آب 2021

شفق نيوز– متابعة

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تكبد أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر يونيو/حزيران، وسط قلق المستثمرين من تأثير الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ أمس على الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 66.40 دولاراً للبرميل، متجهة لتراجع أسبوعي بأكثر من 4%، وفق بيانات وكالة رويترز.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1% إلى 63.82 دولاراً للبرميل، في طريقها لخسارة أسبوعية تتجاوز 5%.

ودخلت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ضد مجموعة من الشركاء التجاريين حيز التنفيذ أمس الخميس، وقال محللو "إيه.إن.زد" في مذكرة إن هذه الرسوم أثارت مخاوف من ضعف النشاط الاقتصادي، مما سيؤثر على الطلب العالمي على الخام.

وكانت أسعار النفط قد تعرضت لضغوط منذ قرار مجموعة "أوبك+" هذا الأسبوع بإلغاء أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج بالكامل في سبتمبر/أيلول، قبل أشهر من الموعد المستهدف، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط عند التسوية أمس الخميس للجلسة السادسة على التوالي، وفي حال الإغلاق على انخفاض اليوم فستكون هذه أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس/آب 2021.

كما زاد من الضغط على السوق تأكيد الكرملين أمس الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة، ما يرفع التوقعات بإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر السبل الدبلوماسية.

وفي المقابل، حدّت الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على الهند بسبب شرائها الخام الروسي من تراجع الأسعار بشكل أكبر، إلا أن محللين من "ستون إكس" استبعدوا أمس الخميس أن تؤثر هذه الخطوة على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق الخارجية فعلياً.

وهدد ترامب يوم الأربعاء أيضاً الصين، أكبر مشترٍ للنفط الروسي، بفرض رسوم جمركية مماثلة لتلك المفروضة على السلع الهندية.