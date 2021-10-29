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النفط يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-29T06:17:16+0000
النفط يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية فيما لا يقل عن ثمانية أسابيع بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع وإشارة إيران إلى أنها ستستأنف المحادثات مع القوى الغربية مما قد يؤدي إلى إنهاء العقوبات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 84.51 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سِنتين إلى 82.83 دولار للبرميل.

وقال محللون في فيتش سوليوشنز في مذكرة أسبوعية يوم الجمعة "اقترب الصعود على الأرجح من ذروته والأسعار، التي ما زالت مرتفعة، ستنخفض في الأجل القريب". بحسب رويترز

والخامان في طريقهما للتراجع واحدا بالمئة خلال الأسبوع، في أول هبوط أسبوعي في عشرة أسابيع للخام الأمريكي والأول في ثمانية أسابيع لخام برنت.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما كان متوقعا في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر تشرين الأول.

وتتجه كل الأنظار إلى الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، أو مجموعة أوبك+، في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. ويتوقع محللون أن يتمسك التكتل بخطته لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى المعروض شهريا حتى أبريل نيسان 2022.

وقال محللون في جيه.بي مورجان في مذكرة "حذرت السعودية من أنه مع الصورة غير الواضحة للطلب، قد تكون هناك ’زيادة ضخمة’ في مخزونات النفط العالمية في 2022".

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