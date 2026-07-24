النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مدفوعة بهجمات الحوثيين وخفض كازاخستان للانتاج

شفق نيوز - بغداد/أربيل

تتجه أسعار النفط اليوم الجمعة نحو مكاسب أسبوعية إذ أثارت هجمات الحوثيين على ناقلتي نفط في البحر الأحمر المخاوف بشأن إغلاق ​ممر ملاحي استراتيجي ثان، في حين خفضت كازاخستان إنتاجها مؤقتا ‌بعد إغلاق مسار تصديرها الرئيسي قسرا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 99.97 دولارا للبرميل لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب ​13.5 بالمئة هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا ​أو 0.76 بالمئة إلى 91.49 دولارا للبرميل، في طريقها لتسجيل ارتفاع ⁠أسبوعي 10.9 بالمئة.

وصعد خام برنت سبعة بالمئة والخام الأمريكي 6.2 بالمئة عند التسوية ​أمس الخميس، وتجاوز برنت 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو أيار، وذلك ​بعد أن أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.

وقفزت الأسعار عقب الهجمات التي أججت مخاوف حيال إغلاق مضيق باب المندب، الذي يتحكم في ​الوصول من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي ويعد ثاني أهم ممر لشحنات ​النفط بعد مضيق هرمز.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بتحميل إيران المسؤولية" عن أي هجمات أخرى.

وأعلن الحوثيون ‌يوم ⁠الاثنين فرض حصار بحري على السعودية، التي تحول مسار نفطها عبر خط أنابيب لتجاوز مضيق هرمز الذي تغلقه إيران.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "الحبل الملتف حول طرق إمدادات الطاقة العالمية يضيق مرة أخرى".

من ناحية ​أخرى، قالت وزارة ​الطاقة في كازاخستان ⁠أمس الخميس إن شركات النفط خفضت إنتاجها مؤقتا بعد أن أجبرت هجمات يشتبه في أن أوكرانيا شنتها محطة التصدير ​الرئيسية للبلاد على البحر الأسود على الإغلاق.

وكانت مصادر في القطاع ​قد ذكرت يوم ⁠الثلاثاء أن اتحاد خط أنابيب بحر قزوين توقف عن استلام النفط من كازاخستان بعد تعليق عمليات التحميل بسبب الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في المحطة. ويتعامل ⁠هذا ​المسار مع نحو اثنين بالمئة من الإمدادات اليومية ​العالمية من النفط الخام.

ولم تحدد وزارة الطاقة حجم تخفيضات الإنتاج، لكن أحد المصادر قال إن أكبر ​حقل نفطي في البلاد خفض إنتاجه بأكثر من النصف.