النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في عامين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة قبيل اجتماع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لمناقشة السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية تزامنا مع سحب ضخم مزمع من الاحتياطيات في الولايات المتحدة.

ويتجه خام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط صوب أكبر انخفاض أسبوعي لهما في عامين بنسبة 13 بالمئة و12 بالمئة على الترتيب.

وعند ظهيرة الجمعة نزلت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 104.65 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 99.91 دولاراً للبرميل.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس سحب مليون برميل نفط يوميا على مدى ستة أشهر بدءا من مايو أيار، وهو أكبر سحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة لمناقشة سحب المزيد من احتياطيات النفط.

وأعلن تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا أمس الخميس التزامه بخطط زيادة الإنتاج 432 ألف برميل يوميا في مايو أيار على الرغم من الضغوط الغربية لزيادة الكمية.