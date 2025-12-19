النفط يتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي

شفق نيوز - أربيل

يتجه النفط لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، إذ طغت المخاوف بشأن اتساع فائض المعروض على احتمالات تعطل الإمدادات.

وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، مسجلاً تراجعاً بأكثر من 2% خلال الأسبوع، بينما تداول خام "غرب تكساس" الوسيط قرب 56 دولاراً للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

ويرى تقريباً جميع كبار المتعاملين في العالم، أن السوق ستدخل حالة فائض معروض في مطلع العام المقبل، مع توقع شركة "ترافيغورا"، إحدى أكبر الشركات في القطاع، أن يتداول خام "برنت" ضمن نطاق 50 دولاراً حتى منتصف عام 2026.

وخسر النفط نحو خُمس قيمته هذا العام مع عودة تحالف "أوبك+" لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، إلى جانب زيادة الإنتاج من منتجين آخرين، في وقت ظل الطلب فاتراً.

في المقابل، ساعدت المخاطر الجيوسياسية، ولا سيما المتعلقة بإمدادات روسيا وفنزويلا، على الحد من بعض التراجعات.

وقال هاريس خورشيد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "كاروبار كابيتال" في شيكاغو إن "المزاج السائد حالياً هو بالتأكيد فائض هيكلي في السوق". وأضاف: "هذه النظرة القائمة على التخمة تفوق في تأثيرها التوترات الجيوسياسية، من روسيا إلى فنزويلا".

يشهد تداول النفط انخفاضاً مع اقتراب عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة، مما قد يؤدي إلى تقلبات سعرية حادة. وكان إجمالي حجم تداول عقود خام "برنت" أقل من المتوسط ​​المعتاد في هذا الوقت من يوم الجمعة.

وفرضت المملكة المتحدة يوم الخميس عقوبات على ثلاثة شركات روسية صغيرة منتجة للنفط، في وقت لا يزال التوصل إلى اتفاق سلام بوساطة أميركية بين موسكو وكييف بعيد المنال.