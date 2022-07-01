سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط يتجه صوب ثالث خسارة أسبوعية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-01T06:31:37+0000
النفط يتجه صوب ثالث خسارة أسبوعية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف مستمرة من ركود الطلب ألقت بظلالها على المعنويات ووضعت الخام القياسي على مسار تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وبحلول الساعة 0428 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 108.83 دولارات للبرميل، متخلية عن مكاسب بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 105.39 دولار للبرميل، ليتخلى هو أيضا عن مكاسب سابقة خلال الجلسة بلغت قرابة دولار.

وانخفض الخامان بنحو ثلاثة بالمئة يوم الخميس.

ووافق تكتل أوبك+ الذي يشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا على الالتزام بسياسة الإنتاج المطبقة بعد اجتماعات استمرت يومين، لكن التكتل تجنب مناقشة سياسة الإنتاج بدءا من سبتمبر أيلول وما بعده.

وكان أوبك+ قد قرر زيادة الإنتاج شهريا بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو تموز وأغسطس آب في زيادة عن خطة سابقة بزيادة الإنتاج 432 ألف برميل يوميا على أساس شهري.

ويقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى الشرق الأوسط في منتصف يوليو تموز تشمل زيارة السعودية، مما يسلط الضوء على سياسة الطاقة مع مواجهة الولايات المتحدة وبلدان أخرى زيادة في أسعار الوقود تتسبب في زيادة التضخم.

وقال بايدن يوم الخميس إنه لن يمارس ضغوطا مباشرة على السعودية لزيادة إنتاج النفط بهدف الحد من ارتفاع الأسعار عندما يجتمع مع عاهل السعودية وولي العهد خلال زيارته.

وكشف استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل هذا العام مع سعي أوروبا ومناطق أخرى إلى الابتعاد عن إمدادات النفط والغاز الروسية، على الرغم من أن المخاوف الاقتصادية قد تبطئ زيادة الأسعار.

related

ارتفاع أسعار النفط بسبب شح الإمدادات وتوقعات الطلب القوية

Date: 2022-06-16 05:00:21
ارتفاع أسعار النفط بسبب شح الإمدادات وتوقعات الطلب القوية

مستشار الكاظمي: ارتفاع سعر النفط لا يجعل الموازنة متوازنة إلا بشروط

Date: 2021-06-24 09:20:36
مستشار الكاظمي: ارتفاع سعر النفط لا يجعل الموازنة متوازنة إلا بشروط

"جولدمان" يتوقع ارتفاع النفط الى 115 دولاراً خلال شهر

Date: 2022-02-28 06:02:51
"جولدمان" يتوقع ارتفاع النفط الى 115 دولاراً خلال شهر

خام البصرة الخفيف ينخفض مع تراجع اسعار النفط

Date: 2021-10-07 09:19:39
خام البصرة الخفيف ينخفض مع تراجع اسعار النفط

النفط ينخفض الا انه يحقق مكاسب للأسبوع السادس

Date: 2020-12-12 05:53:07
النفط ينخفض الا انه يحقق مكاسب للأسبوع السادس

توقعات بهبوط أسعار النفط الى 20 دولارا للبرميل

Date: 2020-03-09 06:52:52
توقعات بهبوط أسعار النفط الى 20 دولارا للبرميل

خام برنت يكسر حاجز 89 دولاراً

Date: 2022-01-19 05:38:12
خام برنت يكسر حاجز 89 دولاراً

"سومو" تعلن ارتفاع الصادرات النفطية العراقية للسوق الاسيوية

Date: 2020-07-27 08:43:15
"سومو" تعلن ارتفاع الصادرات النفطية العراقية للسوق الاسيوية