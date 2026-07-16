النفط يتجاوز 85 دولاراً مع تصاعد التوتر في هرمز

شفق نيوز- متابعة

عاودت أسعار النفط عصر الخميس، الارتفاع ليتجاوز خام برنت 85 دولاراً للبرميل، مع تصاعد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، واستمرار الهجمات الأميركية والإيرانية.

وكان خام القياس العالمي قد تراجع بشكل طفيف في وقت سابق من الجلسة، قبل أن يستأنف مكاسبه، بعدما قفز بنحو 12% خلال الجلسات الثلاث السابقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن رسمياً إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية "حتى إشعار آخر"، وذلك ربطاً بإنهاء ما وصفه بـ"التدخلات الأميركية" في المنطقة، وقد جاء هذا الإعلان بعد جولة عنيفة من الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران.

إلى ذلك، حظرت نيودلهي، الخميس، على مالكي السفن ومشغليها وشركات التوظيف إرسال بحارة هنود في رحلات تمر عبر مضيق هرمز، في ظل تجدد الهجمات بالمنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية، إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما لم تقبل الولايات المتحدة بالنظام القانوني الإيراني المنظم للمضيق.

وفي نيسان/ أبريل 2026، أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مشروع قانون بعنوان "قانون إرساء السيادة الإيرانية على مضيق هرمز"، وأحالته إلى البرلمان لمناقشته.

ولاحقاً، أعلن مسؤولون برلمانيون أن مشروع "إدارة مضيق هرمز" وصل إلى مراحله النهائية، وأن البرلمان عازم على تحويله إلى قانون.

في المقابل، رفضت دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة ومنظمات دولية هذه الخطوات، معتبرة أنها تتعارض مع مبدأ حرية الملاحة في المضائق الدولية.

والخميس، قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في بيان، إن قواتها شنت ضربات استهدفت مواقع للدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى الإيرانية، خلال موجة استمرت 90 دقيقة.

وتقول "سنتكوم" إن الضربات تهدف لمواصلة "تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة الذين يعملون على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".

وفي المقابل، ترد طهران منذ أيام بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أميركية في دول عربية، بينها الكويت والبحرين والأردن، بينما أعلنت بعض هذه الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضراراً بمنشآت مدنية.

وفي 18 حزيران/ يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفاً لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، في 8 تموز/ يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.