النفط يتجاوز 72 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد يوم من هبوطها بفعل بيانات تشير إلى طلب ضعيف على الوقود في موسم القيادة الأميركي فيما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية قادمة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو ما يعادل 0.25% إلى 72.40 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1024 بتوقيت غرينتش، لتقترب كثيرا من ذروة لم تشهدها منذ مايو أيار 2019.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي 11 سنتا أو ما يعادل 0.16% إلى 70.07 دولاراً للبرميل، لتظل قرب أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية التي تتضمن احتياطيات البترول الاستراتيجية انخفضت للأسبوع الحادي عشر على التوالي إذ عززت المصافي الإنتاج، لكن مخزونات الوقود زادت بشدة بسبب ضعف طلب المستهلكين.

وانخفضت مخزونات الخام التي تستثني احتياطيات البترول الاستراتيجية 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو حزيران إلى 474 مليون برميل، في ثالث تراجع أسبوعي على التوالي. لكن مخزونات الوقود ارتفعت بقوة.

وفي الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، تراجع الطلب على الوقود في مايو أيار ليصل لأدنى مستوياته منذ أغسطس آب من العام الماضي، مع تسبب موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19 في تعطل التنقل وتقلص النشاط الاقتصادي في البلاد.