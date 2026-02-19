النفط يتجاوز 70 دولاراً وسط مخاوف التصعيد مع إيران

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، مع تصاعد المخاوف من احتمال نشوب صراع، فيما تجاوز خام برنت مستوى 70 دولاراً للبرميل، وسط توتر بين الولايات المتحدة وإيران رغم استمرار المحادثات بشأن البرنامج النووي لطهران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً، أو 0.3%، لتصل إلى 70.59 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش (07:15 صباحاً بتوقيت بغداد)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً، أو 0.4%، إلى 65.47 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد سجلا مكاسب بأكثر من 4%، مع تسعير المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات وسط مخاوف من صراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال محللو بنك ANZ في مذكرة إن الشاغل الرئيسي لسوق النفط يتمثل في احتمال تصاعد التوترات بما قد يعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي.

من جانبه، قال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة نيسان للأوراق المالية: "لا تزال التوترات بين واشنطن وطهران مرتفعة، لكن الرأي السائد هو أن الصراع المسلح واسع النطاق غير مرجح، مما يدفع إلى اتباع نهج الترقب والانتظار".

وأضاف أن ترمب "لا يريد ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط الخام، وحتى في حالة حدوث عمل عسكري، فمن المرجح أن يقتصر على ضربات جوية قصيرة المدى".

وكان البيت الأبيض قد أعلن، يوم الأربعاء، إحراز بعض التقدم خلال محادثات إيران في جنيف هذا الأسبوع، غير أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بعض القضايا، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تعود طهران بمزيد من التفاصيل خلال أسبوعين.