النفط يتجاوز 110 دولارات في أعلى مستوى منذ يوليو 2014

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، للتتجاوز 110 دولارات حيث أعاقت العقوبات المفروضة على البنوك الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا تمويل التجارة لشحنات الخام واختار بعض التجار تجنب الإمدادات الروسية في سوق شح بالفعل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.10 دولار أو 4.86 بالمئة إلى 110.07 دولارات للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش، متجاوزة مستويات قياسية لم تشهدها منذ يوليو تموز 2014.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.22 دولارات أو 5.02 بالمئة إلى 108.57 دولارات بعد أن بلغت ذروتها عند 107.55 دولارات في التعاملات المبكرة ، وهو أعلى مستوى منذ 28 يوليو 2014.

وتمثل صادرات النفط الروسية حوالي 8٪ من المعروض العالمي.

في الوقت نفسه، بينما لم تفرض القوى الغربية عقوبات على صادرات الطاقة بشكل مباشر ، يتجنب التجار الأمريكيون في مراكز في نيويورك والخليج الأمريكي الخام الروسي.

اتفق الإفراج المنسق عن 60 مليون برميل من النفط من قبل الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء على الحد من مكاسب السوق ، لكن المحللين قالوا إن ذلك سيوفر فقط راحة مؤقتة على جبهة الإمدادات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط التجارية عند أدنى مستوياتها منذ 2014.

في ظل هذه الخلفية ، من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها ، المعروفين باسم أوبك + ، يوم الأربعاء ، حيث من المتوقع أن يلتزموا بخطط إضافة 400 ألف برميل يوميًا من الإمدادات كل شهر.

مما يؤكد شح السوق ، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 6.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 25 فبراير.