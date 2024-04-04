النفط يتجاوز الـ90 دولارا للمرة الأولى منذ نهاية تشرين الاول 2023

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس، حيث أظهرت بيانات التداول أن سعر "خام برنت" تجاوز 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية تشرين الاول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت بيانات التداول أن سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو في بورصة "إنتركونتيننتال" لندن "ICE" ارتفع فوق 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

واعتبارا من الساعة 21:02 (بتوقيت بغداد) ارتفع سعر "خام برنت" بنسبة 0.51%، ليصل إلى 90.02 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 21:11 بتوقيت بغداد كان تداول "خام برنت" عند 90.6 دولار (+1.17%). وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو بنسبة 0.14% لتصل إلى 85.8 دولار للبرميل.