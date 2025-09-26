النفط يتجاوز الـ70 دولاراً في أعلى مستوى له منذ آب

شفق نيوز- متابعة

كشفت بيانات التداول في بورصة لندن "آي سي إي"، يوم الجمعة، عن تجاوز أسعار عقود النفط الخام من نوع "برنت" لتسليم كانون الأول/ديسمبر 2025، مستوى 70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ مطلع آب/أغسطس الماضي.

ووفقا لبيانات البورصة وعند الساعة 17:03 بتوقيت موسكو، صعدت أسعار برنت بنسبة 0,59% لتسجل 70,05 دولارا للبرميل.

ومع حلول الساعة 17:18 بتوقيت موسكو، تسارع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 70,34 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 1,01%.

في المقابل، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 1,29% ليبلغ 66,03 دولارا للبرميل.

يشار إلى أن أسعار النفط واصلت مكاسبها في التداولات الآسيوية، صباح اليوم الجمعة، محافظة على أعلى مستوياتها منذ سبعة أسابيع ومتجهة نحو ارتفاع أسبوعي قوي، وسط مخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات الروسية وانخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية مما أدى إلى تشديد توقعات السوق.

وارتفعت عقود خام برنت التي تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.3% إلى 69.6 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% إلى 65.2 دولاراً للبرميلن صباح اليوم.

وظل كلا المؤشرين عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل آب/أغسطس ومن المقرر أن يقفزا بأكثر من 4% هذا الأسبوع.

وقالت موسكو هذا الأسبوع إنها ستفرض قيودًا جزئية على صادرات الديزل وتمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية عام 2025، في محاولة لحماية إمدادات الوقود المحلية.