النفط يبدأ أولى جلسات الأسبوع على صعود وبرنت فوق 90 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار النفط بأكثر من 1٪، يوم الاثنين، ليقترب من أعلى مستوياته في 7 سنوات الذي سجله في الجلسة السابقة، في حين أن مخاوف الإمدادات والتوترات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط تضع الأسعار لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها.

وارتفع خام برنت 1.22 دولار أو 1.36 بالمئة إلى 91.25 دولاراً للبرميل في الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش بعد أن أضاف 69 سنتا يوم الجمعة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 87.89 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتاً يوم الجمعة.

وعززت أسعار النفط، المخاوف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا والذي من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وبدأت الأسواق تولي اهتمامها لاجتماع يوم الثاني من شباط لمجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب منتجين آخرين منهم روسيا.

ومن المرجح أن تلتزم المجموعة بخططها لزيادة المستوى المستهدف لإنتاج النفط في اذار، وفقا لما ذكرته عدة مصادر من أوبك+.

ويتوقع Credit Suisse أن تصل أسعار خام برنت إلى مستويات 100 دولار، ويرى Goldman Sachs بدوره أن الأسعار قد تصل إلى هذه المستويات خلال الربع الثالث معيداً ذلك إلى التوترات الجيوسياسية وتعرض أسواق السلع بشكل متزايد للاضطرابات بسبب أزمة جائحة كورونا.