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النفط والذهب ينهيان أسبوعهما بسعر مرتفع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-22T11:37:36+0000
النفط والذهب ينهيان أسبوعهما بسعر مرتفع

شفق نيوز/ أنهت اسواق النفط أسبوعها بارتفاع السعر بعد تراجع شهده الأسبوع الماضي، فيما يواصل الذهب صعوده للأسبوع الثالث على التوالي.

وختم خام برنت آخر جلسة مرتفعا 1.33 دولاراً بما يعادل 2% عند 66.44 دولاراً للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.64 دولاراً أو 2.65% ليتحدد سعر التسوية عند 63.54 دولاراً للبرميل.

الا ان الخامين تراجعا خلال الاسبوع الماضي نحو 3% خلال الأسبوع بعدما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والمصارف والشحن الإيرانية.

فيما يواصل الذهب صعوده لثالث أسبوع على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث ارتفع خلال الأسبوع بنحو 2%.

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