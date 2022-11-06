النفط: نهدف لزيادة معدلات الإنتاج لشركة غاز البصرة الى 1400 مقمق يوميا

شفق نيوز/ قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأحد، إن الوزارة تحرص على زيادة استثمار الغاز من الحقول النفطية من خلال تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع استثمارية في شركة غاز البصرة وصولاً الى معدل استثمار 1400 مليون قدم مكعب قياسي خلال السنوات القليلة القادمة، لتقليل الانبعاثات ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال زيارته لشركة غاز البصرة ولقائه مع مدير عام الشركة والملاكات المتقدمة، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط.

ونقل البيان عن الوزير قوله: ان شركة غاز البصرة التي تتمثل بالشريك الحكومي شركة غاز الجنوب والشركتين الاجنبيتين شل وميتسوبيشي، نفذت مشاريع لاستثمار الغاز وبلغ معدل الاستثمار الحالي 900 مقمق.

وأشار إلى ان الشركة لديها مشاريع واعدة لإضافة طاقات جديدة من الغاز المستثمر لتصل هذه المعدلات الى 1400 مقمق باليوم من خلال تنفيذ مشروع البصرة NGL الذي يشمل انشاء وبناء معملا متكاملا لاستثمار الغاز ويضم وحدتين كل واحدة بطاقة 200 مقمق، وسوف يرفد هذا المشروع الشبكة الوطنية بالغاز بما لا يقل عن 200 مقمق خلال الخمسة اشهر المقبلة، موجهاً الشركة على تقليص هذه المدة.

وأكد عبد الغني ان الشركة عازمة على تحقيق هذا البرنامج ولديهم الهمة والعزم لتحقيق ذلك، ونحن نثمن جهود العاملين في الشركة على ما تم إنجازه من أعمال استثمارالغاز، بالاضافة الى جهودهم في دعم المجتمع المحلي من خلال تنفيذ مشاريع بناء المدارس ومشاريع خدمية اخرى لها علاقة بالمحتوى المحلي، ونأمل ان تستمر هذه الجهود والإنجازات من اجل تحقيق الهدف وهو إيقاف حرق الغاز.

من جهته أكد المدير المفوض لشركة غاز البصرة "مالكولم مايس" المضى قدماً في خطط الشركة لزيادة الانتاج ، فيما استعرض معاون مدير عام الشركة مرفأ كاظم خطط تنفيذ مشاريع الاستثمار للغاز ومراحل تقدم العمل والتي اثمرت عن الوصول إلى معدلات كبيرة من الاستثمار، مؤكدا المضي في تنفيذ المشاريع الحالية لتحقيق معدلات انتاج تلبي الطموح وتعزز الاقتصاد الوطني للعراق.

وتابع بالقول ان الشركة ومنذ انطلاق اعمالها في عام 2013 استثمرت الغاز في حقول عقود جولات التراخيص بمعدلات بلغت 900 مقمق باليوم ولدينا خطط على مدى 5سنوات قادمة نطمح من خلالها الى الوصول إلى معدل استثمار للغاز 1400 مقمق باليوم وتأتي هذه الكميات المستثمر من تنفيذ مشاريع جديدة بالاضافة الى إكمال اعمال الصيانة الكبرى التي تحقق استقرار ية الانتاج والاستثمار، فضلا عن تنفيذ مشروع يمثل اهم المشاريع وهو تجميع الغاز في حقول الزبير وغرب القرنة وايضا مشروع البصرة NGL الذي نتطلع الى تشغيله قريبا، مشيرا الى ان هذه المشاريع ستقلل من نسب الانبعاثات بواقع 40 بالمائة.

ونوه الى الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة وشركة غاز الجنوب المتمثل بالدعم الفني والمالي من خلال المراجعة للخطط والمصادقة عليها ومناقشتها بشكل دقيق وتقديم المقترحات بشكل ينضج الخطة نحو الأفضل، مردفا بالقول ان هذه الزيارة من الوزير تمثل دعما وحافزا كبيرا للعاملين لتقديم الأفضل لأنها جاءت بعد أيام قليل على توليه المنصب.