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النفط: نسعى لرفع إنتاج حقل "شرق بغداد" الى 40 ألف برميل باليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-29T11:56:52+0000
النفط: نسعى لرفع إنتاج حقل "شرق بغداد" الى 40 ألف برميل باليوم

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، يوم الثلاثاء، سعيها لرفع إنتاج حقل "شرق بغداد" الى 40 ألف برميل يوميا.

وقال مدير عام شركة نفط الوسط قدوري عبد السلام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "إنتاج حقل شرق بغداد يبلغ حالياً (15) الف برميل باليوم"، مشيرا إلى أن العمل جارٍ للوصول إنتاج الى (40) الف برميل باليوم مع أستثمار كميات جيدة من الغاز".

وأضاف عبد السلام؛ ان "انتاج الحقل يغذي حالياً بعض محطات الطاقة الكهربائية ومصفى الدورة".

ووقعت وزارة النفط في 25 كانون الثاني 2018 بالأحرف الأولى مع شركة جنهوا الصينية النفطية على عقد لتطوير حقل شرقي بغداد - الجزء الجنوبي.

وامتنعت العديد من الشركات الأجنبية عن الاستثمار في حقول النفط ببغداد، التي تشرف عليها جميعا شركة نفط الشمال، نظراً لوقوعها ضمن مناطق سكنية بالإضافة إلى نوعية النفط فيها فهو من النوع الثقيل مقارنة بنفط الحقول الواقعة في المنطقة الجنوبية.

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