النفط: نسعى لاستثمار 200 مقمق من الغاز باليوم من حقول ذي قار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، أنها تسعى لاستثمار 200 مقمق من الغاز يومياً من حقول ذي قار بالتعاقد مع احدى الشركات العالمية.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة لديها خطط تهدف الى ادامة وتطوير الانتاج في حقلي الغراف والناصرية، والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وبمعدل يصل إلى (200 مقمق) مليون قدم مكعب قياسي باليوم".

وأضاف حطاب ان "حقول المحافظة تعد من الحقول النفطية الواعدة في العراق، وتحظى باهتمام الوزارة، وتحرص على توفير بيئة العمل المناسبة للشركات الوطنية والأجنبية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة" .

واشار وكيل الوزارة الى "اهمية توسيع مشاريع تطوير الحقول النفطية والبنى التحتية وادامة الإنتاج في المحافظة"، مبينا ان "الوزارة لديها خطة للتعاقد مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال لاستثمار (200 مقمق) في ذي قار".

وكان وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج قد افتتح في وقت سابق (5) مستشفيات في عدد من اقضية المحافظة أنجزتها شركة نفط ذي قار دعما للقطاع الصحي في ذي قار.

وتضم مدينة الناصرية حقولا نفطية غير مستثمرة كحقل الناصرية الكبير الذي من المتوقع أن ينتج 300 ألف برميل يوميا، وحقل الغراف الذي يقدر المعنيين بالشؤون النفطية إنتاجه ب 130 ألف برميل يوميا، وكذلك حقل الرافدين (أبو عمود) الذي يقدر إنتاجه في حال تشغيله أو استثماره ب 110 آلاف برميل يوميا كما أن هناك الكثير من الحقول النفطية غير المكتشفة والقريبة. ويمكن الاستفادة منها ايضا في استثمار الغاز المصاحب للنفط