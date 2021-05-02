النفط: نسبة إنجاز مصفى كربلاء بلغت أكثر من تسعين بالمئة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط يوم الأحد، ان إنجاز مصفى كربلاء بلغت أكثر من تسعين بالمئة، مشيرة الى ان المصفى سيرفد منظومة الطاقة الكهربائية للمحافظة بطاقة توليدية تصل إلى (200) ميكاواط هذا الصيف.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المصفى يمثل قيمة عليا وإضافة مهمة لقطاع التصفية في العراق من حيث النوعية والجودة، لأنه سوف يُسهم في تغطية نسبة تزيد على تسعين في المئة من الحاجة المحلية للمشتقات النفطية بعد إنجاز وتشغيل عدد من المشاريع الأخرى في قطاع التصفية التي تنفذها الوزارة في هذا الإطار الى جانب هذا المشروع".

وأضاف أنه أوعز "الى إدارة المصفى بالإسراع في إنجاز الإجراءات الفنية المطلوبة لرفد منظومة الطاقة الكهربائية للمحافظة بطاقة توليدية تصل إلى (200) ميكاواط هذا الصيف".

وكشف إسماعيل عن "إنجاز الوحدات الإنتاجية للمصفى التي تضم (35) وحدة تشغيلية وخدمية منها أربع وحدات لإنتاج البنزين، وتضم وحدة التكسير الحراري بالعامل المساعد (FCC) ووحدة البولي نفثا وبعدد أوكتيني (95) و(90) الى جانب تنفيذ انشاء (44) خزاناً".

من جانبه؛ قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس إن "وزير النفط أكد ضرورة وضع جدول زمني لبرنامج التدريب والتأهيل للجهد الوطني الذي سيقوم بإدارة الوحدات الإنتاجية والفنية بالاستفادة من خبرة الشركات العالمية سواء الاستشارية أو المشغلة للمشروع"، مبينا أن "المشروع أنجز منه أكثر من 90%".

وعبّر يونس عن أمله في أن "تبدأ عمليات التشغيل التجريبي للمصفى في الربع الأول من العام القادم تدريجياً وفق جدول زمني" وفقا للبيان.