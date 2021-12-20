النفط: نجهز معامل الطابوق بالنفط الاسود بسعر مدعوم

شفق نيوز/ أكدت وزارة النفط يوم الاثنين، انها تجهز مادة النفط الاسود لمعامل الطابوق بسعر مدعوم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انها "ملتزمة بتجهيز معامل الطابوق بالحصة المقررة لها من مادة النفط الاسود و بالسعر المدعوم"، مبينة ان "السعر المدعوم يمثل 15% من سعر النشرة العالمية".

واضافت انها "تدرس طلبات أصحاب معامل الطابوق بتزويدها بكمية الوقود عند توقف المعامل لأغراض الصيانة".

وشهدت بعض المحافظات تظاهرات لأصحاب معامل الطابوق في يشكون من ارتفاع أسعار الوقود المجهز لهم.

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة للوزارة قد نفت في أيلول الماضي أي ارتفاع في أسعار النفط الأسود المجهز لمعامل الطابوق مشيرة إلى ان السعر المعتمد من النفط الأسود هو 100 ألف دينار للطن الواحد، أي بما يعادل 100 دينار للتر الواحد.