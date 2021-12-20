سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط: نجهز معامل الطابوق بالنفط الاسود بسعر مدعوم

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-20T06:48:55+0000
النفط: نجهز معامل الطابوق بالنفط الاسود بسعر مدعوم

شفق نيوز/ أكدت وزارة النفط يوم الاثنين، انها تجهز مادة النفط الاسود لمعامل الطابوق بسعر مدعوم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انها "ملتزمة بتجهيز معامل الطابوق بالحصة المقررة لها من مادة النفط الاسود و بالسعر المدعوم"، مبينة ان "السعر المدعوم يمثل 15% من سعر النشرة العالمية".

واضافت انها "تدرس طلبات أصحاب معامل الطابوق بتزويدها بكمية الوقود عند توقف المعامل لأغراض الصيانة".

وشهدت بعض المحافظات تظاهرات لأصحاب معامل الطابوق في يشكون من ارتفاع أسعار الوقود المجهز لهم.

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة للوزارة قد نفت في أيلول الماضي أي ارتفاع في أسعار النفط الأسود المجهز لمعامل الطابوق مشيرة إلى ان السعر المعتمد من النفط الأسود هو 100 ألف دينار للطن الواحد، أي بما يعادل 100 دينار للتر الواحد.

related

مسؤول حكومي يكذب وثيقة رسمية .. "لا يوجد تغيير على أسعار زيت الوقود"

Date: 2021-09-18 11:35:23
مسؤول حكومي يكذب وثيقة رسمية .. "لا يوجد تغيير على أسعار زيت الوقود"

النفط توقّع عقداً استثمارياً لـ"هدرجة وتحسين" البنزين في النجف

Date: 2020-12-23 10:31:11
النفط توقّع عقداً استثمارياً لـ"هدرجة وتحسين" البنزين في النجف

العراق يضع في أولوياته تطوير الغاز بأنواعه

Date: 2020-11-07 11:27:45
العراق يضع في أولوياته تطوير الغاز بأنواعه

العراق يحقق اكثر من 6 مليار دولار عن تصدير النفط بحزيران الماضي

Date: 2019-07-02 13:02:45
العراق يحقق اكثر من 6 مليار دولار عن تصدير النفط بحزيران الماضي

وزير النفط : توفير اكثر من 3200 فرصة عمل في القطاع النفطي

Date: 2019-10-10 13:04:11
وزير النفط : توفير اكثر من 3200 فرصة عمل في القطاع النفطي

وزير النفط يحث الشركات المنفذة لمصفى كربلاء على الإسراع بإنجازه

Date: 2021-04-21 16:36:09
وزير النفط يحث الشركات المنفذة لمصفى كربلاء على الإسراع بإنجازه

العراق يحقق إيرادات تلامس 7 مليارات دولار من بيع النفط في شهر

Date: 2020-01-28 12:08:20
العراق يحقق إيرادات تلامس 7 مليارات دولار من بيع النفط في شهر

العراق يخطط لرفع إنتاجه الغازي إلى 4 مليارات قدم مكعب خلال 2025

Date: 2021-09-22 15:51:41
العراق يخطط لرفع إنتاجه الغازي إلى 4 مليارات قدم مكعب خلال 2025