"النفط": مصفاة كربلاء ستغنينا عن استيراد الوقود وافتتاحها في أيلول المقبل

شفق نيوز/ أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، يوم الأربعاء، أن العمل بمصفاة كربلاء النفطية وصل إلى مراحل متقدمة، وأن تدشينها سيكون في شهر أيلول من العام 2022.

وقال عضو اللجنة النيابية، بهاء الدين النوري، لوكالة شفق نيوز، إن "مصفاة كربلاء سيتم افتتاحها بشكل تجريبي خلال الأشهر المقبلة بعد أن وصلت نسبة الانجاز فيها الى مراحل متقدمة".

وأضاف ان "العمل في المصفاة يتركز على تكرير النفط ومشتقاته إضافة إلى أنها تُعتبر احدى اكبر المصافي بالعراق والمنطقة".

من جهتها، أوضحت وزارة النفط، ان نسبة الإنجاز في مصفاة كربلاء تجاوزت 90%، وسيتم تشغيل المرحلة الأولى للمصفاة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضاف مصدر في الوزارة لوكالة شفق نيوز، ان "تكلفة العمل بمشروع إنشاء المصفاة بلغت ستة مليارات و500 مليون دولار، وسيتم الاستغناء عن استيراد المشتقات النفطية بعد تشغيل المصفاة".

ويعد مشروع مصفاة كربلاء من المشاريع القديمة التي تم العمل بها منذ العام 2014 وأقيم على مساحة أكثر من 15 مليون متر مربع ويتم تزويده بالنفط من محافظة البصرة، وتولى تشييده تحالف من شركات كورية جنوبية تترأسها شركة هيونداي.