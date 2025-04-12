النفط: مشروع تطوير حقل أرطاوي يسير وفق جدوله الزمني المحدد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم السبت، عن عقدها اجتماعها التاسع مع ممثلي شركتي توتال إنرجي وقطر للطاقة، بشأن مشروع تنمية الغاز في حقل أرطاوي، مؤكدة أن المشروع يسير وفق جدوله الزمني المحدد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لجنة الإدارة المشتركة لمشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي، عقدت اجتماعها التاسع برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر اسماعيل ومدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم ومدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية باسم طاهر، بالإضافة إلى ممثلين عن شركتي توتال إنرجي الفرنسية وقطر للطاقة ووكيل الوزارة لشؤون الغاز".

وأضافت أن "وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أكد أن المشروع يسير وفق الجداول الزمنية المحددة، وأن المرحلة الأولى من مشروع استثمار الغاز المعجل بطاقة (50) مليون قدم مكعب قياسي باليوم، ستدخل حيز التنفيذ قريباً، وبما يسهم في تقليل حرق الغاز وتحويله إلى طاقة تدعم قطاع الكهرباء في البلاد".

وتابع أن "المشروع يتضمن تطوير حقل أرطاوي لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط بمعدل (210) آلاف برميل يومياً، ومشروع ماء البحر لمعالجة مياه البحر وتعويض الضغط المستنزف في مختلف الحقول النفطية، وبطاقة تصميمية تبلغ (7.5) مليون برميل يومياً وبطاقة تشغيلية( 5 )ملايين برميل".

ولفت البيان إلى أن "الاجتماع ناقش مشروع الطاقة الشمسية الذي يعد من أهم المشاريع في الشرق الأوسط، بطاقة 1000 ميغاواط على أربع مراحل، حيث ستعطي المرحلة الأولى ثمارها أواخر عام 2025 بطاقة 250 ميغاواط".

من جانبهم، أكد البيان أن "ممثلي شركتي توتال إنرجي الفرنسية وقطر للطاقة، أعربا عن تقديرهم للجهود الحكومية والوزارية في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح المشروع".

يُذكر أن مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي يُعد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.