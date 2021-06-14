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النفط في أعلى مستوياته منذ عدة سنوات وسط تعافي الطلب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-14T05:01:18+0000
النفط في أعلى مستوياته منذ عدة سنوات وسط تعافي الطلب

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، يوم الاثنين، مدعومة بتوقعات أفضل للطلب حيث تساعد زيادة لقاحات COVID-19 في رفع قيود السفر.

وارتفع خام برنت 35 سنتا أو 0.47 بالمئة إلى 73.03 دولار بحلول الساعة 05:43 بتوقيت جرينتش. وارتفع 1.1 بالمئة الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2019 عند 73.09 دولار.

وصعد غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا 14 سنتًا ، أو 0.2٪، عند 71.22 دولارًا للبرميل ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 عند 71.24 دولارًا وارتفع 1.9٪ على مدار الأسبوع.

عادت حركة مرور السيارات إلى مستويات ما قبل الوباء في أمريكا الشمالية ومعظم أوروبا، وهناك المزيد من الطائرات في الجو مع تخفيف الإغلاق والقيود الأخرى، مما أدى إلى تحقيق مكاسب لمدة ثلاثة أسابيع لمعايير النفط.

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري يوم الجمعة إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم أوبك +، بحاجة إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتعافي.

كانت مجموعة أوبك + تقيد الإنتاج لدعم الأسعار بعد أن قضى الوباء على الطلب في عام 2020.

وكان بنك جولدمان ساكس، قد قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يرتفع سعر خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل هذا الصيف، حيث يعزز بدء التطعيمات النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

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