النفط في طريقه لثاني أسبوع من الخسائر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط لكنه يتجه صوب ثاني أسبوع من الخسائر يوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار قبل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما انحسرت المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وبحلول الساعة 0434 بتوقيت جرينتش، زاد خام برنت 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.66 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 79.36 دولارا للبرميل.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط الخام بين 1.5 و2.5 بالمئة هذا الأسبوع، وهو الأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض.

وقال يب جون رونج محلل الأسواق لدى آي.جي "لا شك أن التوقعات بشأن سياسات مجلس الاحتياطي ستكون القوة الدافعة الرئيسية للأسواق في الفترة المقبلة".

وأدى حذر المستثمرين قبيل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في ندوة جاكسون هول إلى رفع الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع، في أكبر مكاسب له خلال شهر، إذ تنتظر الأسواق أي مؤشرات حول المدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة مرتفعة.

ويزيد ارتفاع عقود مؤشر الدولار تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يؤثر سلبا على الطلب.

وعلى جانب العرض، لا تزال المحادثات بين تركيا وحكومة إقليم كوردستان العراق شبه المستقل بشأن صادرات النفط الخام من شمال العراق مستمرة بعد فشل المسؤولين في التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

رويترز