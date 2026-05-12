النفط فوق 100 دولار وسط هشاشة المحادثات الأميركية الإيرانية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، صباح الثلاثاء، مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية نتيجة تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب بشأن مستقبل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وصعد خام برنت إلى 104.51 دولارات للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 98.38 دولار، بعد مكاسب قاربت 2.8% لكلا الخامين خلال جلسة الاثنين.

وجاءت المكاسب بعد تصريحات للرئيس الأميركي أكد فيها أن وقف إطلاق النار مع إيران “على حافة الانهيار”، وسط خلافات تتعلق بوقف الأعمال العدائية ورفع الحصار البحري واستئناف صادرات النفط الإيرانية، إضافة إلى مطالب إيرانية بالتعويض عن أضرار الحرب.

كما شددت طهران على سيادتها على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما عزز المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في السوق.

وأظهر استطلاع أجرته Reuters أن إنتاج منظمة أوبك خلال أبريل/ نيسان سجل أدنى مستوياته منذ أكثر من عشرين عاماً، نتيجة الاضطرابات المرتبطة بحركة الشحن في المنطقة.

ومن جانبه، حذر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة Saudi Aramco، من أن تعطل صادرات النفط عبر المضيق قد يؤخر استقرار السوق حتى عام 2027، مع خسارة تُقدّر بنحو 100 مليون برميل أسبوعياً.

وفي محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار، أعلنت الإدارة الأميركية خططاً لإقراض 53.3 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، فيما أظهرت بيانات تتبع السفن توجه شحنة من هذا الاحتياطي إلى تركيا، في أول شحنة من نوعها إلى دولة مطلة على البحر المتوسط.

كما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد وتسع شركات في هونغ كونغ والإمارات وسلطنة عمان، بتهمة تسهيل شحنات النفط الإيراني إلى الصين.