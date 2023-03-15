النفط عند مستويات 2021 بخسائر أكثر من 5%

شفق نيوز/ عمقت أسعار النفط تراجعاتها القوية فور صدور بيانات المخزونات الأمريكية، حيث عادت الأسعار لمستويات 2021 بانخفاض اكثر من 5% يوميًا.

صدرت الآن بيانات مخزون النفط الأمريكي الخام والتي جاءت مخالفة للتوقعات، لتسجل ارتفاعًا هائلاً بأكثر من 1.5 مليون برميل.

وكشفت بيانات معلومات إدارة الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط بواقع 1.550 مليون برميل، بينما سجلت في الأسبوع قبل الماضي انخفاضًا بواقع 1.694 مليون برميل.

سجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تراجعًا بنحو 4.75%، لتسجل 73.77 دولارا للبرميل.

كما انخفض سعر خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 5.71% عند 67.62 دولارا للبرميل.

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات، أمس الثلاثاء، بعد صدور تقرير "أوبك" وبيانات التضخم في الولايات المتحدة.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الثلاثاء، إن "وضع سقف لأسعار البترول سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار السوق".

وأضاف وزير الطاقة السعودي: "لن نبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا".

وأكد وزير الطاقة العزم على الإبقاء على اتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج حتى نهاية العام.