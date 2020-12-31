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النفط خسر قرابة 20% من قيمته في 2020

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-31T05:35:37+0000
النفط خسر قرابة 20% من قيمته في 2020

شفق نيوز/ خسرت أسواق النفط الخام العالمية نحو خمس قيمتها في 2020 حيث شلت عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن فيروس كورونا جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي ، لكن الأسعار انتعشت بقوة من أدنى مستوياتها مع قيام الحكومات بتطبيق التحفيز.

وفي يوم الخميس ، آخر يوم تداول لعام 2020 ، كان خام برنت يتداول على انخفاض طفيف بلغ 5 سنتات ، أو 0.05٪ ، عند 51.58 دولارًا للبرميل، اعتبارًا من 05:30 بتوقيت جرينتش ، وخسر غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.06٪ ، أو 12 سنتًا ، إلى 48.38 دولارًا للبرميل. .

وتضاعف برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من الضعف من أدنى مستوياته في نيسان ، ليضربا العام الماضي الذي شهد أول أسعار سلبية لخام غرب تكساس الوسيط والتي صدمت المستثمرين على مستوى العالم.

وعلى المدى القصير ، من المرجح أن تؤدي المخاوف من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى الحد من المكاسب.

وأدى نوع جديد من الفيروس في المملكة المتحدة إلى إعادة فرض القيود على الحركة ، مما أدى الى التأثير على الأسعار، في حين ارتفعت حالات دخول المستشفيات والإصابات في أجزاء من أوروبا وأفريقيا.

وعلى صعيد العرض ، أضافت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع 3 منصات للنفط والغاز الطبيعي إلى أفضل ربع لتعزيز عدد الحفارات منذ الربع الثاني من عام 2017 ، وفقًا لبيانات من بيكر هيوز.

ومن المقرر أن يرفع اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الرابع من يناير كانون الثاني وحلفاء ، من بينهم روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في كانون الثاني.

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