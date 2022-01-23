النفط: جوالات التراخيص اضافت للعراق 740 مليار دولار خلال 10 سنوات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط اليوم الاحد، ان جولات التراخيص النفطية اضافت للعراق 740 مليار دولار خلال عشر سنوات.

وقال مدير العقود والتراخيص النفطية في الوزارة علي معارج في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "جولات التراخيص خلال فترة 10 سنوات أضافت للعراق مبالغ مالية بحدود 740 مليار دولار، فضلا عن طاقة انتاجية اضافية بحدود المليون و700 الى 3 ملايين برميل باليوم" .

وأضاف معارج؛ ان "المبالغ التي تم صرفها على الشركات النفطية المطورة للحقول النفطية خلال هذه الفترة بلغت ما يقارب من 90 مليار دولار قد تم صرفها على البنى التحتية من حفر آبار ومد شبكة أنابيب ومنشآت سطحية وصيانة ومنشآت معالجة للغاز والنفط".

واكد ان "ما حصلت عليه الشركات الاجنبية العاملة في هذه الحقول هو لا يتجاوز 1 الى 1.2 من الايرادات المتأتية التي تمثل الأرباح أما المتبقي والذي هو بحدود 98 بالمئة من الإيرادات فقد ذهبت لموازنة الدولة العامة".

يذكر أن العراق قد وقع مطلع العام الحالي 2010، عقوداً عدة مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية في جنوب العراق، ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية.