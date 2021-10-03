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النفط تؤكد الوصول للمراحل النهائية من إنجاز مصفى كربلاء: افتتاحه العام المقبل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-03T18:36:15+0000
النفط تؤكد الوصول للمراحل النهائية من إنجاز مصفى كربلاء: افتتاحه العام المقبل

شفق نيوز/ شدد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، على ضرورة الإسراع بإنجاز مصفى كربلاء النفطي لتعويض التوقفات التي شهدها العمل بسبب وباء كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عبد الجبار ترأس اجتماعاً مشتركاً مع ائتلاف الشركات الكورية المنفذة لمشروع مصفى كربلاء، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة للاطلاع على مراحل إنجاز المشروع.

وأشارت إلى أن الاستشاري العالمي للمشروع قدم عرضاً عن نسب الانجاز المتحققة، والاعمال التي ما تزال قيد الانجاز، إلى جانب اهم متطلبات المراحل المتبقية لإنجاز المصفى.

بدوره أكد الوزير على اهمية الاسراع في تنفيذ الاعمال المكملة للمشروع وفق خطط الوزارة، وتعويض فترة التوقفات الاجبارية بسبب تداعيات وباء كورونا، مشددا على تذليل جميع المعوقات الفنية والادارية وصولاً لمواعيد الإنجاز المقررة.

من جانبها أوضحت الادارة المشتركة للمشروع انها مستمر بتنفيذ الاعمال المناطة بها وفق توجيهات الوزارة، وان نسبة الاعمال المنجزة بلغت 92%.

يشار إلى أن مصفى كربلاء النفطي قدرته 140 الف برميل باليوم، ويعد من احدث المصافي العراقية، وينفذ العمل فيه من قبل ائتلاف الشركات الكورية برئاسة "هونداي" وفق احدث التكنلوجيا المتقدمة، ومن المؤمل افتتاحه في العام المقبل.

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