النفط توقّع عقداً استثمارياً لـ"هدرجة وتحسين" البنزين في النجف

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاربعاء، عن توقيعها عقداً استثمارياً مع احدى الشركات المحلية لمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في النجف بطاقة 6 آلاف برميل يومياً.

وقال وكيل الوزراة حامد يونس على هامش توقيع العقد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شركة مصافي الوسط وقعت عقدا مع شركة سان لاستيراد وبيع المنتجات النفطية (قطاع خاص ) لتنفيذ مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين في محافظة النجف الأشرف بطاقة ٦٠٠٠ برميل باليوم".

واضاف يونس ان "توقيع العقد يأتي حرصا من الوزارة لزيادة معدلات انتاج البنزين عالي الاوكتاين"، مضيفا ان "الوزارة تعمل من خلال مشاريع تطوير المصافي ووحدات الانتاج وتحسين نوعياتها لتنمية وتطوير الانتاج الوطني من المشتقات النفطية لتقليل الاستيراد وتوفير المنتجات النظيفة الصديقة للبيئة.و توفير فرص عمل للعراقيين."

من جانبه قال مدير عام شركة مصافي الوسط وكالة عائد جابر عمران ، إن "العقد سيؤمن طاقة انتاجية مضافة الى الطاقات الحالية من مادة البنزين عالي الاوكتاين تقدر ( مليون ) لتر من خلال انشاء وحدة لهدرجة وتحسين البنزين في محافظة النجف الأشرف من قبل شركة سان احدى شركات القطاع الخاص العراقي .مضيفا ان مدة تنفيذ العقد ستكون ٣٦ شهرا".