الاردن يعلن توقف تدفق النفط العراقي ويفاوض للتمديد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، عن توقف مستوردات النفط الخام العراقي التي ترد إلى المملكة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، أن التوقف يأتي تزامناً مع انتهاء العمل بمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام المبرمة بين حكومتي العراق والأردن، والموقعة في أيار/ مايو الماضي.

وبيّنت مديرة قطاع النفط والغاز الطبيعي في الوزارة، إيمان عواد، أن وزارة الطاقة الأردنية خاطبت وزارة النفط العراقية للموافقة على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 3 شهور إضافية، وبالشروط التعاقدية نفسها، وذلك من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم؛ بهدف استكمال نقل الكميات التعاقدية للمذكرة الحالية.

وأضافت عواد أن الوزارة تتابع بشكل حثيث مع الجانب العراقي والسفارة الأردنية في بغداد لاستصدار الموافقات اللازمة من الجانب العراقي على التمديد.

وأوضحت أنه سيتم السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم جديدة حال الانتهاء من نقل كامل الكميات التعاقدية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الحالية، مشيرة إلى أن كميات النفط المستوردة من العراق تشكّل نحو 7 بالمئة من احتياجات الأردن من النفط الخام.

وبحسب، منصة الطاقة المتخصصة، فأن واردات الأردن من النفط العراقي خلال العام 2023 سجلت زيادة بأكثر من 55% مقارنة بالمستويات المسجلة في 2022، ما وفّر جزءاً كبيراً من احتياجات المملكة من الوقود.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل 15 ألفف برميل يوميا تقريبا.