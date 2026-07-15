النفط توقع عقداً لتنفيذ المسح الزلزالي لحقل "أبو خيمة" في المثنى

شفق نيوز- بغداد

وقّعت شركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، عقداً مع شركة "زنهوا" الصينية لتنفيذ أعمال المسح الزلزالي في حقل أبو خيمة النفطي بمحافظة المثنى، ضمن مشاريع جولة التراخيص (ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة).

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج نصير عزيز، بحسب بيان لوزارة النفط ورد لوكالة شفق نيوز إن العقد ينسجم مع توجهات الوزارة الرامية إلى اعتماد أحدث التقنيات في برامج الاستكشاف، بما يوفر بيانات زلزالية دقيقة تسهم في تقييم التراكيب الجيولوجية وتعزيز فرص اكتشاف مكامن نفطية وغازية جديدة.

وأضاف أن المشروع سيسهم في تعظيم الاحتياطيات النفطية والغازية، ودعم المشاريع الاستثمارية في المحافظات، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الشركات العالمية العاملة في العراق.

من جانبه، أكد مدير عام شركة الاستكشافات النفطية أسامة رشيد أن العقد يمثل خطوة مهمة في تطوير أعمال المسح الزلزالي.

وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم بأيدي الملاكات الوطنية لصالح الشركة الصينية، الأمر الذي يعزز الخبرات الفنية الوطنية ويكرّس دورها في إنجاز المشاريع الاستكشافية.

وأشار رشيد إلى أن المشروع سيوظف أحدث التقنيات في مجال المسح الزلزالي، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النفط والغاز.

ويقع حقل أبو خيمة النفطي في قضاء السلمان بمحافظة المثنى جنوب العراق، ويعد من الحقول المدرجة ضمن خطط وزارة النفط لتطوير النشاطات الاستكشافية وزيادة الموارد الهيدروكربونية في البلاد.