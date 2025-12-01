النفط توجه دعوات "حصرية" للشركات الأميركية لإدارة حقل نفطي جنوبي العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عن توجيه دعوات مباشرة وحصرية إلى عدد من الشركات النفطية الكبرى الأميركية، للتنافس حول إدارة حقل غرب القرنة / 2 في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم أخذ الإجراءات الأصولية بتوجيه دعوات مباشرة وحصرية إلى عدد من الشركات النفطية الكبرى الأميركية والدخول في مفاوضات مباشرة معها لتقديم عطاءاتها والتنافس الشفاف بينها بغية انتقال إدارة حقل غرب القرنة/ 2 إلى إحدى هذه الشركات التي ستفوز بموجب المنافسة الشفافة وحسب المعايير المعتمدة لإحالة تطوير الحقول النفطية".

وبينت أن "انتقال إدارة حقل غرب القرنة / 2 إلى إحدى شركات النفط الأميركية من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة ويعزز استقرار الأسواق العالمية ويضمن ادامة عمليات انتاج النفط العراقية وحصته السوقية وادامة موارد الدولة، كما يعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين العراق والولايات المتحدة ونقل التكنولوجيا الحديثة وانتفاع البلدين".

ولفتت إلى أن "مساهمة المزيد من الشركات الأميركية الكبرى في تطوير القطاع النفطي العراقي يؤكد الأهمية الاستراتيجية للعراق في هذا القطاع ويساهم في تنويع الخبرات الدولية العاملة فيه، وبما يحقق مصالح العراق الاقتصادية والاستراتيجية واستدامتها".